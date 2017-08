Përçahet LDK-ja në Drenas

Shtuar më 19/08/2017, ora 20:13

Mospajtimet rreth kandidatit për kryetar të Komunës ka përçarë degë n e LDK-së në Drenas Sipas Izet Abdylit, që ka dërguar njoftim në media, kjo degë e LDK-së në Drenas para pak kohe kishte mbajtur Kuvendin e punës ku kishte shtruar përgjegjësinë e kryetarit të Degë s"> Degë s dhe kishte formuar një grup për kontakte me Kryesinë Qendrore “Përkundër kërkesave për një takim pune apo ftesës që dikush nga Qendra të vijë në Degë dhe të ballafaqohet me vërejtjet që Kryesia ka ndaj kryetarit të Degë s"> Degë s, Kryesia Qendrore u mjaftua me raportimet e rrejshme të kryetarit Bedri Nika i cili gjendjen në Degë e paraqiste si stabile. Dhe tani kur kanë mbet vetëm edhe tri ditë afat për dorëzimin e listave, Dega ende nuk ka vendos për emrin e kandidatit për kryetar komune dhe bartës të listës, e të mos flasim për kandidatë për këshilltarë të Asamblesë Komunale”, shkruhet në njoftimin e Abdylit.Sipas tij, në një mbledhje maratonike që ka zgjatur afër tri orë, e që është përshkuar me fyerje e tensione janë bërë dy vetëkandidime: Bedri Nika kryetar aktual e që nuk ka mbështetjen e Kryesisë së Degë s"> Degë s, Rifat Bilalli ish-kryetar i LDD-së dhe ish-mbështetës i Bedri Nikës dhe kandidati i tretë është Sadik Krasniqi, siç thotë Abdyli, një veprimtar i devotshëm i LDK-së i cili asnjëherë nuk ka lëvizur nga përcaktimi tij për LDK-në e që ka mbështetjen e Kryesisë së Degë s"> Degë s.“Arroganca e kryetarit që të mos pranojë të hyhet në votim të fshehtë për këta kandidatë rrezikon që LDK-ja në Drenas të pësojë fiasko të vërtet dhe barrën e përgjegjësisë përveç kryetarit të degë s"> degë s z. Nikaqë sillet si një despot e ka edhe Kryesia Qendrore e cila po qëndron indiferente sikur nuk po ndodh asgjë në këtë Degë”, ka thënë ai.