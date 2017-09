Për çfarë do t’i pyesnin të rinjtë liderët e Kosovës?

Po të kishin mundësinë të flisnin me udhëheqësit e Kosovës , të rinjtë e vendit thonë se kanë shumë pyetje për ta.Të rinjtë e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se fillimisht do të kërkonin investime dhe ngritje të cilësisë në arsim dhe të sigurohen se pas shkollimit do ta kenë një vend pune.