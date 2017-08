PDK pret të mërkurën për vendosur mbi pjesëmarrjen në seancë

Shtuar më 14/08/2017, ora 15:26

PDK do të vendosë vetëm të mërkurën se çfarë do të bëjë me pjesëmarrjen ose jo në seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës.Kështu ka thënë për "Telegrafi" numri dy i PDK-së, Enver Hoxhaj."Ne marrim pjesë në takim konsultativ të mërkurën dhe ky është qëndrimi ynë. Se çfarë themi në takim të së mërkurës, do ta them atë ditë kur mbahet takimi"., - tha ai ndër të tjera.