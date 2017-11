PDK mbyll fushatën në Ferizaj

Shtuar më 17/11/2017, ora 20:03

Sonte Partia Demokratike Kosovës e ka mbyllur fushatën në Ferizaj Aty ishte edhe kryetari i kësaj partie, Kadri Veseli , i cili tha se më 19 nëntor do të votohet për ndryshimin në Ferizaj “Qytetarët do ta vulosin fitoren e Agim Aliut dhe do ta bëjnë kthesën e madhe për jetën dhe ekonominë e Ferizajt”, ka shkruar Veseli në profilin e tij pas tubimit.“Asnjë fitore për Partinë Demokratike të Kosovës nuk është privilegj, por përgjegjësi për të qenë sa më afër qytetarëve dhe për t’iu shërbyer sa më mirë atyre”./albeu.com/