PDK ia mer edhe një ministri AAK-së

Shtuar më 07/09/2017, ora 20:08

Nënkryetari i PDK-së, Memli Krasniqi në emisionin InfoBox të RTV Dukagjinit, ka treguar për ministritë që do të udhëheq PDK-ja.Ai gjithashtu, konfirmoi se AAK-ja do të udhëheq vetëm me dy ministri foli edhe për Listën Serbe, për të cilën tha se nuk pret që të ketë ndryshim, dhe do ta përkrahin formimin e qeverisë Haradinaj gjatë kësaj jave.Ai foli edhe për zgjedhjet lokale, për të cilat tha se synojnë rikthimin e disa komunave./albeu.com/