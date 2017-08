"PDK do dëshmohet partia më e madhe në zgjedhjet lokale"

Shtuar më 23/08/2017, ora 00:11

Kryetari i PDK-së, Kadri Veseli gjatë konferencës së mbajtur para pak çastesh ka deklaruar se sot PDK ka kompletuar listën për zgjedhjet lokale të 22 tetorit.Ai ka bërë publike listën e kandidatëve për kryetar dhe asamblistë të PDK-së, duke thënë se ekipi i shkëlqyeshëm i PDK-së për këto zgjedhje do ta dëshmojë atë si partinë më të madhe dhe të përkushtuar për zhvillimin e shtetit dhe mirëqenies së qytetarëve.“Sot në PDK kompletuam ekipin më të mirë për zgjedhjet lokale të 22 te4torit. Ekip i shkëlqyer i grave dhe burrave përmes së cilës PDK dëshmohet si partia më e madhe dhe më e përkushtuar. 80 përqind e kandidatëve nga PDK do të garojnë për herë të parë në këto zgjedhje . Në këto zgjedhje po japim shembullin më të mirë duke fuqizuar rolin e gruas. Prandaj kemi kandiduar 3 zonja të cilat do të jenë përfaqësuesit më të devotshme. Më 22 tetor bashkë me qytetarëve PDK do të triumfojë mbi dështakët e keqbërësit e politikës. Ne e duam republikane e Kosovës. Misioni ynë është i qartë dhe hyjmë në zgjedhje për të shtyrë përpara Kosovën. Ne do të fitojmë që të fitojë Kosova. /albeu.com/