PDK dënon "trenin bullgar" në Mitrovicë

Shtuar më 19/11/2017, ora 16:34

Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca Kosova e Re kanë dal me akuza për njëra-tjetrën për aplikimin e “treni bullgar ”, si metodë e blerjes dhe kontrollit të votës.Kandidati për Kryetar të Mitrovicë s nga AKR, Agim Bahtiri ka shkruar në “facebook” se PDK-ja është duke e aplikuar “ trenin bullgar ” në Mitrovicë.“Komisionerët tonë në klasën e tretë në shkollën “Ismail Qemali” në Mitrovicë, kanë identifikuar një grua duke dalë nga kabina e votimit me dy fletëvotime të vulosura. Njëra ishte e mbushur për PDK-në, ndërsa tjetra e zbrazët, gjë që vërteton përdorimit e “trenit bullgar ” nga Klani Pronto”, ka shkruar Bahtiri . Ai i ka ftuar KQZ, Policinë dhe Prokurorinë që t’i ndërmarrin veprimet e nevojshme ligjore dhe mos ta lënë më tutje manipulime me vota.Me të njëjtat akuza kanë daluar edhe Partia Demokratike e Kosovës për kampin e Agim Bahtirit.Në një konferencë për media, deputetja e PDK-së Blerta Deliu – Kodra tha se kryetari njerëzit e kryetarit aktual të Mitrovicë s, Agim Bahtiri po e rrezikojnë procesin demokratik zgjedhor duke e aplikuar të ashtuquajtur trenin “.. fatkeqësisht procesin demokratik zgjedhor po e kërcënojnë dhe rrezikojnë njerëz të dyshimtë të kryetarit në largim Agim Bahtiri në Mitrovicë, duke tentuar që ta aplikojnë sërish të ashtuquajturin trenin bullgar të vjedhjeve të votave”, tha Deliu-Kodra.Ajo duke u thirrur në raportimin e mediave, shtoi se ka të arrestuar edhe një person në Zhabar të Poshtëm të Mitrovicë s, i cili është zënë jashtë vendvotimit me një fletëvotim të mbushur për AKR-në.Deliu-Kodra tha se ky është veprim i ultë i njerëzve të Agim Bahtirit dhe ftoi qytetarët e Mitrovicë s që mos të bien pre e provokimeve, siç tha ajo të ndyta dhe të votojnë sipas vullnetit të tyre për të ndryshuar Mitrovicë n nga gjenjda e stagnimit. /albeu.com/