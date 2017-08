PDK cakton kandidatin për kryetar të Prizrenit (FOTO)

Shtuar më 21/08/2017, ora 23:26

Partia Demokratike e Kosovës ka vendosur për kandidatin që do të garojë për kryetar të Komunës së Prizrenit, në zgjedhjet lokale të 22 tetorit.Kryetari i PDK-së Kadri Veseli ka qëndruar gjatë ditës në Prizren kur edhe është vendosur emri i kandidatit me të cilin kjo parti do të synoj edhe një mandat katër vjeçar në këtë qytet.Burime të gazetës Express thonë se Shaqir Totaj ka marrë besimin e partisë për t’i prirë listës së kësaj partie për udhëheqje në Prizren në zgjedhjet e 22 tetorit.Zyrtarizimi i Totajt pritet të bëhet nesër, kur edhe përfundon afati që partitë kanë zyrtarizimin e kandidatëve për kryetar ë komunash.Partia Demokratike e Kosovës, nga viti 2007, ka qeverisur me Prizrenin.Për tre mandate, Ramadan Muja, është ishte kryetar komune.