Pas largimit nga PDK, Ramë Buja tregon se a do t’i bashkohet ndonjë partie

Shtuar më 18/08/2017, ora 16:14

Ramë Buja ka dhënë dorëheqje nga Kryesia e PDK-së, këtë të premte.Dorëheqja e tij nga partia që drejton Kadri Veseli, vjen vetëm një ditë pas asaj të Shukri Bujës, vëllait të tij, i cili u bashkua me Nismën në të njëjtën ditë.Por, Ramë Buja për dallim nga Shukri Buja ka thënë se ai nuk do t’i bashkohet asnjë partie “Nuk do t’i bashkohem asnjë partie politike ”, ka deklaruar Buja për Klan Kosova.tv.“Të gjitha arsyet i kam dhënë në letrën e dorëheqjes dhe nuk kam çka të shtojë më tej”, ka përfunduar ai.