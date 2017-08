Pas LAA-së, Pacolli ia mëshon edhe PAN-it

Shtuar më 15/08/2017, ora 09:26

Pas ultimatumit ndaj LDK-së një javë më parë për të ndihmuar në zhvillimin e seancës konstituive, kreu i AKR-së, Behgjet Pacolli akuzoi sot edhe PAN-in për shkelje të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.Sipas tij, mos pjesëmarrja në seancën konstituive është një shkelje e hapur që bën PAN.A po e shkel Kushtetutën PAN-i, me bojkotin e vet të zgjatur të seancave parlamentare?Nëse do t’ i referohemi vendimeve të Gjykatës Kushtetuese , PO, e ka shkelur. Lexoni përshembull Rastin nr. KO 29/2011, pikat 79, 80, 81, 82, 83 dhe 84. Në këtë vendim argumentohet mbi bazën e Kushtetutës , rregullores së Kuvendit pse deputeti duhet të marrë pjesë në seancat plenare dhe se mospërmbushja e këtij detyrimi, është shkelje e kushtetutës Pse e bën PAN-i këtë? A nuk është Kushtetuta e barabartë për të gjithë? Kjo situatë, na çon sërish në përfundimin se Gjykata Kushtetuese , e përdorur politikisht, nuk ka kurrfarë autoriteti. Kriza e sotme në Kosovë e ka një kapak gjoja kushtetues, që e ka nxitur atë. Çuditërisht tek ne, është Gjykata Kushtetuese që e thirrur për t’i zgjidhur krizat, i ka thelluar ato. Dhe ka krijuar pretekste për kriza të reja.Për shembull, vendimi për ndërprerjen e mandatit tim në mars 2011 ishte ndërhyrje në veprimtarinë e Kuvendit të Kosovës; vendimi për mosndërprerjen e mandatit të zonjës Jahjaga në korrik 2012, shkeli një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit nga populli dhe ndryshimin e sistemit zgjedhor; vendimi për mandatarin e krijimit të qeverisë dhe zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit në korrik 2014, krijon pretekste për kriza të reja.Ata që në këto 3 raste e përdorën Gjykatën Kushtetuese , sot as nuk duan ta përfillin vendimin e saj që e dënon bojkotin e seancave si antikushtetues. Keq valla !!!