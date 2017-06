Partitë marrin masa për të ruajtur bastionet

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 10/06/2017, ora 11:21

Numri i madh i vëzhguesve nëpër qendrat e votimit, zvogelon mundësinë për të ndërhyrë dhe për të bërë manipulime me vota.Bëhet e ditur nga njohësit e rrethanave politikës dhe përfaqësues të shoqërisë civile në vend që mbikqyrja do të jetë rigoroza dhe nuk do të ketë tolerime dhe manipulime sic ka ndodhur në zgjedhjet e kaluara.Partitë politike kanë angazhuar numër të madh të vëzhgueseve për t’i eliminuar manipulimet me vota nëpër bastionet e tyre.Partia Demokratike e Kosovës (PDK) bastion të saj e ka pasur rajonin e Drenicës ku në të gjitha zgjedhjet që janë mbajtur nga mbarimi i luftës e deri më tash ka marrë më shumë vota sesa partitë tjera, të cilat kanë qenë në garë. Ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) regjionin besnik e ka rajonin e Llapit, kurse Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) mbështetet fuqishëm nga rajoni i Dukagjinit, ndërsa subjektet tjera politike nuk kanë një qytet apo regjion të caktuar si burim votash. /albeu.com/