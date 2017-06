Parashikimi i motit për sot në Kosovë

Shtuar më 07/06/2017, ora 08:48

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovë s, gjatë ditës së sotme në Kosovë do të mbajë mot i ndryshueshëm i shoqëruar me vranësira dhe me diell.Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 12-14 gradë Celsius , kurse maksimalet e ditës parashihet të lëvizin nga 26 -28 gradë Celsius Do të fryjë erë nga drejtimi i juglindjes dhe jugperëndimit me shpejtësi deri 9m/s.