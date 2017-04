Paramilitarët hynë me armë dhe thika në Kuvendin e Maqedonisë

Shtuar më 29/04/2017, ora 10:03

Oliver Spasovski deklaroi mbrëmë në Alsat M se ajo që kishte ndodhur në Kuvendin e Maqedonisë ishte shumë më e rëndë se sa është parë nga videot apo fotot e publikuara.Sipas tij, paramilitarët kishin edhe armë me vete duke i kërcënuar deputetët se do t'i vrisnin dhe varrosnin."Njërit i ra poshtë arma, ndërsa kishin edhe thika . Unë u godita me shufër hekuri, me shkop flamuri dhe me karrige. U kërcënuam se do të masakrohemi dhe varrosemi"., - tha ai.Ai tha se jeta e tij u shpëtua nga badigardët që i kishte që prej kohësh kur shëbente si ministër i Punëve të Brendshme.Sipas tij, ka patur shumë mbështetës të LSDM-së jashtë godinës së Kuvendit, të cilët kërkonin që të ndërhynin por janë ndalur nga drejtuesit e kësaj partie. /albeu.com/