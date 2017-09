Papunësia në kulm por kjo zyrtare mban 6 vende pune

Shtuar më 11/09/2017, ora 16:26

S’ka lidhje nëse nuk e keni dëgjuar asnjëherë emrin e Mirlinda Batallit. Me rëndësi është që ajo mban gjashtë vende pune. S’dihet se sa kohë i kalon nëpër vendet e punës, por, e sigurt është se prej të gjithave merr para të taksapaguesve të Shtetit. Të gjitha vendet e punës i ka të deklaruara pavarësisht se Ligjet nuk lejojnë më shumë se dy vende pune. Kjo është profesoresh, anëtarja, Zevëndeskryetarja, bashkëpunëtorja e jashtme etj...Mirlinda Batalli përveç se është profesoresh në Fakultetin Juridik (http://juridiku.uni-pr.edu/Personeli/Personeli-akademik/Prof-Dr-Mirlinda-Batalli.aspx), ku ligjëron lëndët në Bachelor: E drejta administrative ; Procedura administrative ; Pjesa e posaçme e së drejtës administrative (Moduli – Kushtetues Administrativ). Ligjëron , po ashtu, në Jurifik edhe lëndën në master: Akti administrativ dhe Klinika administrative , transmeton lajmi.netProfesoresha Batalli figuron se ligjëron edhe në një kolegj privat lëndët: Ligjëron lëndën: Procedurë administrative dhe E drejta administrative me procedurë (shih: https://aab-edu.net/persons/mirlinda-batalli/).Puna e tretë e zyrtares së Shtetit është në Universitetin e Gjakovës. Edhe atje ka pozitë të lartë. Është Zëvendëskryetare e Këshillit Drejtues në Universitetin “Fehmi Agani. (shih: http://www.uni-gjk.org/faqe/1/keshilli-drejtues).Por, profesoresha që ligjëron shtatë lëndë në universitete publike e private e ka edhe një punë tjetër që paguhet rreth 800 euro në muaj. Është përgjegjëse për licencimin e universiteteve publike e private në Kosovë. Është anëtare e Agjencisë së Akreditimit të Kosovës. (shih: http://www.akreditimi-ks.org/new/index.php/sq/documents-publications-alb/anetaret-e-kshc)Nuk mbaron me kaq angazhimi i super profesoreshës në institucionet publike. Ajo në deklarimin e pasurisë ka deklaruar edhe vendin e pestë se prej nga merr para. Me një emërtim në Komisioni për Çështje Sociale dhe Ekonomike (shih: http://www.akk-ks.org/declaration/2017/Qeveria/Ministria_e_Arsimit,_Shkences_dhe_Teknologjise/Mirlinda_Batalli-Zhubi.pdf)Me ligj lejohet angazhimi vetëm në një punë primare dhe një angazhim tjetër sekondar. Askund nuk lejohet të nënshkruhen më shumë se dy kontrata.As Agjencia Antikorrupsion dhe as Prokuroria asnjëherë s’janë marrë pse një zyrtare e Shtetit ka kaq shumë pozita dhe nëse e njëjta është në konflikt interesi apo është duke Shkelur Ligjet e Kosovës.Neni 7, pika 4, në Ligjin për Arsimin e Lartë precizohet, se anëtarët e Bordit të Agjencisë duhet të jenë aktivë në punën akademike të arsimit të lartë.“AKA duhet të qeveriset nga një bord i përbërë nga jo më pak se pesë dhe jo më shumë se nëntë persona, të emëruar nga Ministria për një mandat të caktuar, i cili duhet të përbëhet nga radhët e personave të të dy gjinive, që janë aktivë në punën akademike të arsimit të lartë dhe /ose në profesione brenda dhe jashtë Kosovës dhe i cili duhet të ketëtë paktën tre persona (‘ekspertë ndërkombëtarë’), që nuk janë të punësuar nga asnjë bartës i arsimit të lartë në Kosovë. Ky bord do të quhet Këshillit shtetëror i cilësisë i AKA-së. Anëtarët e tij ratifikohen nga Kuvendi. Vendimet apo rekomandimet lidhur me akreditimet Këshilli i merr me shumicën e votave të anëtarëve të vet. Këshilli i raporton çdo vitMinistrisë dhe Kuvendit lidhur me aktivitetet e veta të akreditimit dhe me përshtatshmërinë e infrastrukturës mbështetëse që ka në dispozicion”, thuhet në Ligjin për Arsimin e Lartë.Të paktën tre nga shtatë anëtarët e Këshillit Shtetëror të Cilësisë nuk plotësojnë kriteret për të vazhduar edhe më tutje të jenë në krye të akreditimit të universiteteve e kolegjeve në Kosovë.Kjo për shkak se dy prej tyre s’kanë kurrfarë lidhjesh me arsimin në Kosovë derisa njëra prej tyre është në konflikt interesi pasi është në dy Borde dhe në të njëjtën kohë edhe profesoresh.Ambasadori i Kosovës Ylber Hysa kurrfarë aktiviteti akademik nuk bën në punën prej diplomati në Shkup. /Lajmi.net/