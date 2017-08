PAN, LAA dhe VV rrezikojnë çertifikimin për zgjedhjet lokale, ende nuk i kanë paguar gjobat e 11 qershorit

Shtuar më 21/08/2017, ora 17:24

Sipas të dhënave të orës 16:00 të ditës së sotme, numri i subjekteve politike që kanë aplikuar për certifikim për zgjedhjet lokale është 26.“1 Parti Politike , 11 Iniciativa Qytetare, dhe 14 Kandidatë të Pavarur (për kryetarë komunash të ndryshme apo për kuvende komunale të ndryshme”, ka thënë për Insajderin, Valmir Elezi.“Duhet ta kemi parasysh se këto janë zgjedhje lokale dhe jo të gjitha subjektet politike garojnë në çdo komunë. Prandaj, me përfundimin e afatit për aplikim do të saktësohen subjektet garuese në çdo komunë”ka thënë Elezi nga Komisioni Zgjedhor i Kosovës.Për ta bërë regjistrimin për zgjedhjet e 22 tetorit subjektet politike kanë afat vetëm deri nesër (22 gusht).Por, për ta marrë certifikimin partitë politike së pari duhet që t’i paguajnë gjobat e shqiptuara për zgjedhjet qendrore të shqiptuara nga Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP).PZAP në Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës, ka shqipëruar gjoba ndaj subjekteve politike për thyerjen e kodit të mirësjelljes së LZP gjatë fushatës zgjedhore në shumë prej, mbi 34 mijë euro.Këtë shumë nuk e kanë paguar të gjithë partitë politike Koalicioni PDK-AAK-NISMA, deri më tani ka paguar shumën prej 81,917.00 euro, teksa gjithsej i ka 158 mijë euro, ka njoftuar për Insajderin Mul Desku nga PZAP.Ndërsa koalicioni LDK-AKR-ALTERNATIVA dhe Lëvizja Vetëvendosje nuk kanë paguar asnjë gjobë të shqiptaur nga PZAP, shkruan Insajderi.Koalicioni LDK-AKR-ALTERNATIVA është gjobitur me 71,700.00 euro ndërsa Lëvizja Vetëvendosje me 62,600.00 euro, ka njoftuar PZAP. Subjektet tjera ende nuk i kane paguar gjobat, por qe kane shprehur interesim duke kërkuar informata shtesë në PZAP- për t’i paguar gjobat e tyre”, ka sqaruar Desku për Insajderin.Afati për pagesën e gjobave është deri me datën 22.08.2017. Nëse subjektet politike nuk i paguajnë gjobat nuk mund të certifikohen dhe të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 22 tetorit 2017.