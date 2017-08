PAN-i në kërkim të votave, ja me kë u takuam sëfundmi

Shtuar më 12/08/2017, ora 14:18

Krerët e koalicionit PAN, Kadri Veseli , Ramush Haradinaj dhe Fatmir Limaj po vazhdojnë konsultimet për krijimin e Qeverisë.Në një nga restorantet në Prishtinë, Veseli Limaj u panë në takim me djalin e ish-presidentit Ibrahim Rugova , Ukë Rugovën, shkruan Express.Dimë se familja Rugova këto ditë ka qenë shumë e përfolur në media, e kjo për shkak se deputetja e LDK'së, Teuta Rugova mund të ketë arritur marrëveshje me koalicionin PAN.Të hënën, ndërkaq nga ora 10:00 do të vazhdoj seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës. Megjithatë, PAN ka theksuar se nuk do të marrë pjesë as në këtë seancë.