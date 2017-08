"PAN-i do të shkojë me kandidat tjetër për kryeparlementar"

Shtuar më 26/08/2017, ora 21:18

Njohësi i çështjeve politike në vend, Azem Vllasi ka komentuar krizën institucionale që është krijuar tash e sa muaj.Sipas tij, partitë politike me sjelljet e tyre po tregojnë papërgjegjshmëri shtetërore."Partitë parlamentare me këto sjellje po tregojnë papërgjegjësi shtetërore.Në Kosovë çështjet e mëdha nuk mund të zgjidhen pa një lloj kompromisi mes partive apo konsensus.Mendojë që PAN-i ka drejtë me pas kryetarin e parlamentit, por nëse janë gozhdua tek i vetmi kandidat që e ka PAN-i, Kadri Veselin ata duhet të bëjnë një hap dhe të shkojnë me një kandidat tjetër me gjasa me i fitua numrin e duhur të votave për krytetar të parlamentit”, ka thënë Vllasi për Indeksonline.Sipas tij, LDK dhe VV nuk kanë shanse të bëjnë shumicën për të formuar qeverinë marrë parasysh që kanë shumë dallime me njëra-tjetrën.“Sa i përket formimit të qeverisë meqenëse në këtë bllokun tjetër LDK dhe VV nuk kanë shansa me bo shumicën dhe me formua qeverinë sepse kanë koncepte, shumë dallime në koncepte politike dhe kuptohet që VV do të pranonte vetëm ajo të ketë kryeministrin atëherë duhet me u gjetë mundësia që një numër i votave me iu bashkangjitë propozimit për formimin e qeverisë, me kandidatin e PAN-it, Ramush Haradinaj”, ka shtuar ai.Sipas Vllasit LDK dhe VV kanë inate, porse është një mundësi tjetër se si të dilet prej kësaj krize. “LDK dhe VV i kanë do inate të vetat, dhe sigurisht që nuk i japin votat për kryeministër për kandidatin e PAN-it por mund të ndihmon deputetët e AAK, Behxhet Pacollit dhe kështu të dilet prej situatës”, ka theksuar ai.Zgjedhjet e reja, sipas Vllasit do të shkonin edhe më shumë në dëm të shtetit.“Nëse janë tu e luajt lojën që me shkua në zgjedhje të reja, ajo do ta komplikonte situatën edhe më shumë, dhe në dëm të shtetit se po bëhen gati 3 muaj nuk arrihet të zgjidhet as kryetari I Parlamentit. Pasojat i ndien shteti a përgjegjësinë e kanë partitë parlamentare.