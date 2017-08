Zaev synon këto dy komuna në zgjedhjet lokale

Shtuar më 16/08/2017, ora 10:52

Pas shpalljes së datës për zgjedhjet lokale, lideri i LSDM-së, Zoran Zaev ka filluar mobilizimin për të garuar fuqishëm edhe në komunat e banuara me shqiptarë.I inkurajuar nga votat e shumta shqiptare në zgjedhjet e fundit parlamentare, Zaev synon të marrë ‘nën sundim’ edhe disa komuna shqiptare , njofton agjencia e lajmeve INA.Agjencia e lajmeve INA mëson se shënjestra e Zaevit janë komuna e Studeniçanit ku në zgjedhjet e fundit LSDM-ja doli partia më e votuar, duke lënë mbrapa edhe partitë shqiptare Ndërsa gjithashtu në fokus është edhe Komuna Haraçinës ku gjithashtu kjo parti u votua në mënyrë masovike nga shqiptarët. INA mëson se partia kryeministrit maqedonas synon të marrë këshilltarë edhe në komuna tjera shqiptare kryesishtë të banuara me shqiptarë.Kujtojmë se në zgjedhjet e fundit parlamentare në Saraj, partia e Zaevit ka fituar 2951, ose partia e tretë pas BDI-së me 6602 dhe BESA me 3327 vota.Në Haraçinë, ashtu siç pritej, LSDM ka dalë partia me më shumë vota – 2052, ndërsa në Likovë 768 vota.Në Çair (edhe në pjesën e Njësisë 1 dhe në 2), LSDM ka arritur të marrë 6641 vota shqiptare Edhe në Çuçer Sandevë, ku bënë pjesa Tanusha, Bllaca, Breza, LSDM ka dalë partia e parë me 2.108 vota.