Pacolli kritikon LDK-në: Kot hymë në koalicion, na shkaktuan dëme

Shtuar më 04/09/2017, ora 16:15

Sekretari organizativ i Aleancës Kosova e Re, Rrahim Pacolli e ka mirëpritur daljen e AKR-së nga koalicioni me LDK-në. Pacolli , madje ka thënë se ky koalicion vetëm sa i ka shkaktuar dëme kësaj partie.Ai në llogarinë e tij në ‘Facebook’, ka shkruar se nëse AKR do të garonte e vetme në zgjedhjet e 11 qershorit do të merrte 10 mandate në Kuvendin e Kosovës Postimi i plotë i Pacollit:Si Sekretar Organizativ i partisë Aleanca Kosova e Re, mirëpres ndarjen nga koalicioni me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën. Ky koalicion vetëm sa i ka shkaktuar dëme AKR-së. Sikur në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës , të 11 qershorit, AKR-ja të garonte si e vetme, sigurisht se do të merrte 10 mandate në Kuvendin e Kosovës . Unë, si shef i Shtabit të AKR-së gjatë fushatës për këto zgjedhje, në koalicion me LDK-në, kam vërejtur se ky subjekt politik është totalisht i pakoordinuar, duke ndikuar kështu edhe numër më të vogël të deputetëve nga radhët e AKR-së.Rr.P