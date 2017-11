Pacolli "iluminon" Sissocon: Njohja e Kosovës ekziston, nuk qenke i informuar?

Shtuar më 17/11/2017, ora 19:55

Kryeministri i Guinea Bisao , Umaro Sissoco ka deklaruar se vendi i tij nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës Këtë deklaratë ai e tha gjatë një konference të mbajtur sot në Beograd, pas takimit me ministrin e Jashtëm të Serbisë, Ivica Daçic, shkruajnë mediat serbe.“Jam i befasuar me situatën sa i përket Kosovës . Vërtetë nuk kam parë asnjë dokument që flet për njohjen e Kosovës ”, ka thënë Sissoco Lajmin për njohjen e Kosovës nga Guinea Bisao në vitin 2011 e kishte dhënë kryetari i AKR-së, tashmë zëvendëskryeministri dhe ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës , Behgjet Pacolli Madje ky shtet figuron edhe në listën zyrtare të shteteve që kanë njohur Kosovën, të publikuar nga MPJ.Lidhur me deklaratën e kryeministrit Sissoco , ministri i Punëve të Jashtme, Behgjet Pacolli në një prononcim për Telegrafin ka thënë se si duket kryeministri Sissoco nuk qenka i informuar për këtë gjë.“Njohja ka ndodhur para 6 viteve dhe nota verbale është në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës . Ky kryeministër është i ri dhe nuk qenka i informuar”, ka thënë Pacolli Bisao ka qenë shteti i 74-të që kishte njohur pavarësinë e Kosovës më 10 janar të vitit 2011.