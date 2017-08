Paçarizi: PDK-ja sot, si LDK-ja e pasluftës

Shtuar më 29/08/2017, ora 19:22

Profesori universitar Rrahman Paçarizi ka thënë se Partia Demokratike Kosovës po vepron njëjtë si Lidhja Demokratike e Ksooëvs pasluftës, duke e akuzuar për cdo sulm ndaj zyrtarëve të saj Lëvizjen Vetëvendosje.Ai ka deklaruar se moszgjidhja e krimeve të ndryshme u ka krijuar hapësirë kriminelëve që të bëjnë çfarë të duan, ndërsa ka fajësuar edhe diskursin e krijuar politik për këto zhvillime.“Partia Demokratike Kosovës po vepron si Lidhja Demokratike Kosovës që pas luftës akuzonte të parën për ckado që ndodhte me aktivistët e saj. Tash PDK-ja këtë po e bën duke akuzuar Vetëvendosjen për raste të ngjashme”, tha Paçarizi në Info Magazine të Klan Kosovës Këto sulme ndodhin sepse asnjë rast deri tash nuk është zbuluar dhe kriminelët ndihen të lirë, cilatdo qofshin arsyet. Ata nuk kanë frikë se krimet e tyre do të zbardhen. Diskursi i ashpër politik i krijon krejt këto mundësi”.“Sulmi me vezë, nëse ndodh në një rast, si shprehje e kundërshtimit për dicka, është i kuptueshëm. Por kur ai përsëritet dhe shkakton frikë në popull, është njëfarë fashizmi i vogël”, tha ai. /albeu.com/