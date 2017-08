Numri i vogël i kandidateve për kryetare komunash shihet shqetësues për demokracinë (VIDEO)

Shtuar më 28/08/2017, ora 21:39

Gjashtë gra mësohet se do jenë kandidate për kryetare komunash në zgjedhjet lokale të 22 tetorit.22 gushti ishte afati përfundimtar për shpalljen e kandidaturave për kryetarë komunash dhe kuvende komunale.Nga partitë politike janë publikuar të gjitha kandidaturat për kryetarë komunash dhe kuvende komunale.Bëhet e ditur se në këto zgjedhje do të jenë vetëm 6 kandidatë gra në krahasim me vitin 2013 kur ishin 9 të tilla .Luljeta Demolli Drejtore, Ekzekutive e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore bënë të ditur se pavarësisht ligjit për barazi gjinore për pjesëmarrje në masën 50 përqind të grave , kjo nuk ka ndodhur.Demolli gjithashtu ka bëre të ditur se është vërejtur një trend në ulje i pjesëmarrjes së grave në votime në masën 35 përqind.Jeta Krasniqi nga Instituti KDI, thotë se nominimi i vetëm grave është një numër shumë i ulët dhe është shqetësuese për demokracinë në Kosovë.E Sibel Halimi sociologe thotë se gratë janë në disavantazh me burrat në politikë si pasojë e klimës së pafavorshme për to, mentalitetit patriarkal dhe steriotipizimit të profesioneve.