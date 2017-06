Nuk i lejohet një qytetari të votojë

Shtuar më 11/06/2017, ora 11:21

Në shkollën fillore "Anton Zako Çajupi" në Mitrovicë nuk i është lejuar një personi që do të votoje.Organizatat Jo-Qeveritare, IKD, INPO dhe GLPS njoftojnë se në Komunën e Mitrovicës, një person ka tentuar të votojë duke pasur të veshur një maicë me mbishkrime të një subjekti të caktuar politik.Policia e Kosovës e ka lejuar të hyjë për të votuar në objektin e shkollës fillore "Anton Zako Çajupi", personin i cili kishte të veshur maicë me mbishkrime të një subjekti të caktuar politik. Megjithatë, i njëjti është nuk është lejuar të votojë nga drejtoresha e shkollës në fjalë.IKD, INPO dhe GLPS me përkrahje të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është duke monitoruar aktivitet e institucioneve të drejtësisë dhe sigurisë në ditën e votimit më 11 qershor 2017.IKD, GLPS dhe INPO ka akredituar 65 monitorues mobil, të cilët do të jenë në lëvizje të vazhdueshme në 38 komunat e Republikës së Kosovës për të raportuar për performancën e institucioneve të drejtësisë për të gjitha rastet eventuale ku mund të rrezikohet kryerja e veprave penale kundër të drejtave të votimit./albeu.com/