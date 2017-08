Nisma: Kuvendin s`po e udhëheq Adem Mikullovci, por Vetëvendosja

Shtuar më 11/08/2017, ora 21:13

Të hënën pritet të mbahet vazhdimi i seancës për konstituimin e Kuvendit, por akoma nuk dihet nëse koalicioni PDK-AAK-Nisma, do të merrë pjesë. Kryesuesi i Kuvendit nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Adem Mikullovci po del të jetë shkaktar i mos konsolidimit të Kuvendit të Kosovës.Haxhi Shala , deputet i Nismës për Kosovës ka thënë për Indexonline Mikullovci po udhëheqë në bazë të logjikës së Vetëvendosjes , andaj PAN-i nuk vepron në bazë të “tekeve” të VV-së.Sipas tij, po t`i respektonte Mikullovci rregullat dhe të konsultohej me partitë për seancë, konstituimi do të përfundonte kaherë.Ai ka komentuar deklarimet e LDK-së dhe Vetëvendosjes , sipas të cilëve PAN-i nuk i ka numrat për Qeverinë, andaj po i refuzon seancat.“Nëse kryesuesi i seancës konsultohet me partitë politike, këto seanca të konstituimit të Parlamentit ishin harruar deri tash. Por, ai është duke udhëheqë me logjikën e Vetëvendosjes `se ne bëjmë çka të dojmë` dhe kjo është arsyeja e mos konsolidimit të Parlamentit.Ato janë deklarime të opozitës dhe të deputetëve. Mendojnë që mos pjesëmarrja jonë ka mungesë të numrave, por une i besoj liderëve tanë se numrat janë vetëm se duhet të respektohen rregullat e thirrjes së një seance, sepse ne nuk mund të veprojmë në bazë të tekeve të Vetëvendosjes ”, është shprehur Shala Ai mos konsultimin e Mikullovcit me partitë politike e ka quajtur “lojë të Vetëvendosjes ”. Deri sa, Shala ka insistuar se kryesuesi duhet të konsultohet me partitë meqë kështu e kërkojnë rregullat.“Ende nuk kemi marrë vendim se a do marrim pjesë në seancë apo jo. Jemi duke e analizuar dhe kryesuesi duhet të konsultohet me partitë politike para se të merr vendim për seancë. Kjo është arsyeja pse ai po vetvendos. Këto janë lojna të Vetëvendosjes , sepse nuk po i bën vet Adem Mikullovci ”, ka thënë ai.Tutje, Shala ka deklaruar se vendimi për pjesëmarrje në ditën e hënë do të merret në bashkëpunim me partitë në koalicion.