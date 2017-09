Nesër fillon vjeshta, sigurohuni që të visheni më trashë

Shtuar më 02/09/2017, ora 07:41

Temperatura maksimale do të arrijë deri në 32 gradë. Sot është dita e parë e fundjavës e gjykuar sipas ecurive sinoptike, do të kemi një ditë me mot kryesisht të kthjellët. Temperaturat do të lëvizin në mes 14 e 32 gradë Celsius . Në ditën e dytë të fundjavës , pra nesër , gjendja do të ndryshojë ca, e diela pritet të fillojë me vranësira të cilat here pas here do të marrin karakter zhvillimi e të sjellin edhe reshje lokale shiu. Temperaturat do të shënojnë rënie ato do të sillën në mes 10 e 26 gradë Celsius . Ndërsa, sa i përketë javës së ardhshme, meteorologët thonë se do të kemi një javë me vranësira të pjesëshme dhe me temperatura që do të sillën në mes 8 e 25 gradë Celsius