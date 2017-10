Nëna rrëfen historinë e rrëmbimit të vajzës së mitur në Kamenicë

Shtuar më 06/10/2017, ora 13:38

20-vjeçari nga Kamenica, Besmir Rexhepi, përveç se në prill të këtij viti ka grabitur 15-vjeçaren Sh.K., ai edhe e ka rrahur atë.Familja e të miturës e ka denoncuar të riun të martën në Polici, derisa Gjykata të mërkurën e ka ndaluar atë për një muaj në paraburgim për dyshimet se ka kryer veprat penale “bashkësi jashtëmartesore me personin nën moshën 16 vjeç” dhe “lëndim i lehtë trupor”. Gazeta Express sjell rrëfimin e familjes së viktimës për historinë e dhunës dhe kërcënimet që i dyshuari ka bërë ndaj vajzës së tyre.Policia e Kosovës të martën para mesditës ka arrestuar Besmir Rexhepin nga fshati Shipashnicë e Ulët e Kamenicës. 20-vjeçari fillimisht ishte denoncuar për ushtrim të dhunës fizike ndaj një femre të mitur, por më pas rezultoi se kamenicasi po e mbante të miturën SH.K. në shtëpinë e tij, pa martesë dhe pajtim të familjes së saj.“Është arrestuar i dyshuari mashkull K/Shqiptar, pasi që i njëjti ka ushtruar dhunë fizike ndaj bashkëshortes së tij. Viktima ka pranuar trajtim mjekësor, ndërsa i dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, kishte njoftuar Policia më 4 tetor, një ditë pas arrestimit.Por, historia më pas rezultoi të jetë ndryshe. Hetuesit dhe Prokuroria Themelore e Gjilanit zbuluan se Rexhepi të miturën që e kishte rrahur për të fundit herë të martën, po e mbante pa martesë në shtëpinë e tij. Këtë e kanë pohuar prindërit e Sh. K., të cilët edhe kishin paraqitur rastin e dhunës në Polici.Gazeta Express të enjten ka qëndruar në shtëpinë e familjes së të miturës në Dajkoc të Kamenicës. E mitura, që, sipas nënës së saj, qysh në prill ishte grabitur nga 20-vjeçari me të cilin u njoh në shkollë, ndodhej tash në shtëpinë e saj, por ekipi nuk mundi ta takojë.Nëna e të miturës ka rrëfyer se i riu dhe 15-veçarja kishin filluar një lidhje, të cilën edhe e kishin pranuar, porse martesën e tyre e kishin menduar pasi vajza e tyre Sh. K. të kryente shkollën e mesme.“Kjo vajza është kanë në shkollë, ai e ka mashtru. Ai mo i rritun, gati 21 vjeç. Tani e mori. Ai e ka mashtru çikën. Burri pranoi, ama thamë veç të jemi të njoftum familjarisht, derisa ta kryn shkollën e mesme, jo me marrë”, nis rrëfimin për vajzën e saj Bedrie K..Tutje ajo tregon sesi vajza e saj përfundoi në shtëpinë e 20-vjeçarit në Shipashnicë të Ulët të Kamenicës, qysh në fund të prillit të këtij viti, pa miratimin e prindërve të të miturës.“Tani nana e vet tha se jom veç vetë, le t'vjen Shkurtja të rrin do ditë te na. E tani tre net e morën, po atëherë na tradhtun e e morën pa darsëm, pa kurgjo”, rrëfen Bedrie K. për Gazetën Express.Nga ajo kohë, sipas saj, nuk kanë mundur ta shohin vajzën e tyre, pasi i riu që tash ndodhet në paraburgim, nuk e lejonte të kontaktonte me prindërit e saj. Madje, thotë se nuk e la as të vijë që t’i vizitojë, dhe sa herë që vajza e saj ka kërkuar të shkojë te prindërit e saj, sipas Bedrie K., Besmir Rexhepi e ka rrahur atë.“Sa herë që çika i ka thanë me ardhë të nana e te baba, ai e ka rreh , e ka rreh , e ka rreh ”, thotë nëna e 15-vjeçares.Njësoj, sipas gruas, ndodhi edhe të martën. Thotë se i riu e goditi disa herë me grushte në kokë vajzën e saj, vetëm pse i kërkoi që të vizitojë prindërit. Më pas, sipas saj e mitura lajmëroi familjen e saj përmes telefonit të vjehrrës së saj, pasi Rexhepi ia kishte marrë 15-vjeçares telefonin e saj.“Apet edhe qatë ditë që na thirri çika, e ka rreh . Ai ia ka marrë asaj me telefon e me krejt. Po kjo atë ditë na shkrujti me telefon të vjehrrës, se edhe qat ditë e kish rreh krejes me grushta. E ka rreh sa herë që i ka thanë po shkoj të nana”, vazhdon rrëfimin gruaja që tash thotë të jetë e shqetësuar edhe nga kërcënimet që Besmir Rexhepi ia ka bërë vajzës së saj.“Ai po thotë kam me vra. Sh. se lo gjallë mo, po thotë. Edhe neve ka thanë që ka me na sulmu”, tregon ajo t'u këtë thënë i riu që 6 muaj më parë ua grabiti vajzën 15-vjeçare.Bedrie K. tregon se të martën kishin shkuar bashkë me burrin te shtëpia e Rexhepit, për ta parë vajzën e tyre të rrahur. Sipas saj, pasi morën kërcimet atëherë kishin lajmëruar Policinë.Por, rrëfimin e saj e ndërpret bashkëshorti i saj, i cili më pas kërkon që ekipi i gazetës të largohet nga shtëpia e tyre, me arsyetimin se nuk janë në gjendje të flasin më shumë për rastin dhe se janë të shqetësuar për vajzën e tyre.Prokuroria Themelore e Gjilanit nuk kanë dhënë më shumë informacione për rastin, por vetëm kanë konfirmuar se kanë kërkuar masën e paraburgimit ndaj 20-vjeçarit. Ndërsa, Gjykata Themelore në Gjilan ka konfirmuar për Gazetën Express se Besmir Rexhepit të mërkurën i janë caktuar 30 ditë paraburgim.Prokuroria ka klasifikuar ndaj të dyshuarit dy vepra penale të mundshme, “Bashkësi jashtëmartesore me personin nën moshën 16 vjeç” dhe “lëndim i lehtë trupor”.