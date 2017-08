Në Veri të Mitrovicës nuk paguajnë dhe e keqpërdorin ujin

Shtuar më 21/08/2017, ora 18:43

Banorët serb të veriut të Kosovës ashtu si me energjinë elektrike nuk paguajnë borgjet as për ujin me të cilin furnizohen nga Komuna Jugore e qytetit, përkatësisht KRU ‘ Mitrovica ’.Nënkryetari i Komunës Jugore të Mitrovicës, Faruk Mujka, në një prononcim për Gazetën Observer, tregon se ata përveç mospagesës, nuk ndalen as me keqpërdorimin e ujit të pijes.Për këtë arsye, gjatë sezonës së nxehtë të verës, si pasojë e keqpërdorimeve nga ajo pjesë, ka pasur mungesë dhe reduktime të ujit në Komunën Jugore të Mitrovicës.“Me ujin e ujësjellësit të “ Mitrovica ” mbushen të gjitha pishinat në pjesën veriore , furnizohen të gjithë autolarjet, madje bëhet edhe ujitja e kopshteve dhe arave. Si pasojë e kësaj edhe qytetarët e pjesës jugore që janë pagues të rregullt po kanë probleme me furnizim të ujit “, ka deklaruar Mujka.Ai thotë se sikurse të gjitha problemet, edhe ky i ujit është shndërruar në çështje politike.Lidhur me këtë problematikë, Lule Aliu, nga Zyra e Rregullatorit për Shërbime të Ujit , në një përgjigje dhënë Gazetës Observer, ka thënë se serbët e pjesës veriore vazhdojnë edhe sot e kësaj dite të mos e kryejnë pagesën e shërbimeve për furnizim me ujë të pijshëm.Sipas të dhënave që ARRU posedon, që nga viti 2006 e deri më sot, borxhi total arrin vlerën e mbi 6 milionë eurove, pa llogaritur edhe periudhën 1999-2006.“Sa i përket borxhit ndaj KRU ‘ Mitrovica ’, ne baze te shënimeve dhe te dhënave qe ARRU disponon, KRU Mitrovica prej 2006-2016, ka dërguar sasinë e ujit te papërpunuar për pjesën veriore te Mitrovicës prej 41,343,848 m3 ujë të pijshëm dhe kur sasia ne fjale shumëzohet me çmim prej 0.123 €/m3 për vitet 2006-2012, dhe 0.17€/m3 për vitet 2012-2016, atëherë del se faturimi ne euro për 11 vite kap vlerën prej 6.055,717 €”, ka shpjeguar Aliu.Qasja në pjesën veriore të Mitrovicës është shumë e kufizuar si pasojë e problemeve politike, dhe sipas Aliut edhe kur është marr vendim për çkyçje të ndonjë konsumatori në atë pjesë, si pasojë e presioneve politike është bërë rikyçja e menjëhershme.“ARRU në bashkëpunim me KRU Mitrovica dhe Qeverinë, përkatësisht Njësia për Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike, vazhdimisht i nxisin qytetarët për të paguar, por fusha e veprimit në pjesën veriore është shumë e kufizuar si pasojë e politikës. Ka pasur tentim për çkyçje por menjëherë janë alarmuar të gjitha organet politike dhe është dashur prapë të bëhet kyçja”, ka deklaruar Aliu.“ARRU pret me kënaqësi rregullimin e situatës politike dhe qasjen e organeve shtetërore edhe në pjesën veriore , me çka neve do të na lehtësonte punë sepse me këtë KRU ‘ Mitrovica ’ do të trajtohej si të gjitha KRU të tjera në Kosovë”, ka përfunduar Lule Aliu nga Zyra e Rregullatorit për Shërbime të Ujit në Republikën e Kosovës.