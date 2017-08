Në seancën e ardhshme zgjidhet kryeparlamentari?

Shtuar më 29/08/2017, ora 23:04

Deputeti i Nismës, Milaim Zeka , përmes një postimi në Facebook, ka thënë se të gjithë deputetët po punojnë në zhbllokimin e situatës politike Në postimin e tij, Zeka iu ka bërë apel gazetarëve që në situatën në aktuale të shkojnë përtej lajmeve spekulative të disa spekulantëve politikë.Postimi i plotë i Zekës:“Te gjithe po punojme per zhbllokimin e institucioneveTe nderuar qytetare, shumica e ne deputeteve jemi ne bisedime per te gjetur nje menyre se si te dalim nga kjo situate.Une, sebashku me kolege te tjere te NISM-es, po takohemi, edhe po bisedojme per çdo opcion te mundeshem. Personalisht, jam takuar me shumicen e deputeteve , edhe jam shume i bindur se ne seancen e radhes do te vazhdojme tutje. Aresyeja qe po shkruaj kohe pas kohe, eshte thjeshte informimi i votueseve, edhe i njerezeve qe kane aresye politike , dhe njerezore.Do beja apel tek koleget e mi gazetare, qe te shkojne pertej lajmeve spekulative te disa spekulanteve politik, te cilet fare nuk skuqen kur thojne gjera teresisht te pa verteta, vetem per klikime.Mediat e kane per obligim qe ta njoftojne publikun ne menyre korrekte, si dhe te flasin per bllokuesit e vertete, si dhe te informojne se kur eventualisht pritet formimi i institucioneve?!!!Per aqe sa une kam informacion, seanca e radhes do te jet nje ngjareje e gezueshme per qytetaret e Kosoves. Do ta kalojme pengesen e pare, qe te kalojme te formimi i qeverise!” (sic.), ka shkruar Zeka . /albeu.com/