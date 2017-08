Konsullata e Kosovës në Turqi jep detaje rreth kthimit të trupit të Bajram Rexhepit

Shtuar më 21/08/2017, ora 12:13

Kryeministri i parë i Kosovë s, Bajram Rexhepi , ka ndërruar jetë të hënën në mëngjes në njërin nga spitalet e Turqisë, ku prej muajsh ndodhej në koma pas sulmeve të pësuara në tru.Konsullata e Kosovë s në Turqi , bashkë me familjen janë duke punuar rreth procedurave për kthimin e trupit të pajetë të Rexhepit për në Kosovë.Në një prononcim për Gazetën Express, zyrtarë në konsullatën e Kosovë s në Stamboll, kanë bërë të ditur se janë duke i pritur procedurat nga spitali për ta sjellë trupin e pajetë të Rexhepit për varrim në Kosovë.“Jemi në komunikim me familjen. Po e presim konfirmimin e spitalit, posa të na japin konfirmim spitali ne do t'ju informojmë”, kanë thënë zyrtarë nga Konsullata e Kosovë s në Turqi E ndërkohë ish-asistenti i Bajram Rexhepit , Sedat Gashi, ka thënë për Express, se janë në komunikim me familjen. Ai ka deklaruar se po bëjnë përpjekje që deri nesër trupi i pajetë i Rexhepit nesër të sillet në Kosovë.“Është e angazhuar Ambasada. Në momentin që na njoftojnë ata, ne do të ju njoftojmë juve. Po mundohemi që nesër ta sjellin. Por ende nuk kemi konfirmim”, ka thënë Gashi për Express.Ish-kryeministri i Kosovë s, Bajram Rexhepi , ka ndërruar jetë në moshën 63-vjeçare në një spital në Turqi Rexhepi prej muajit prill ndodhet në koma, pas sulmeve të pësuara në tru.Ai fillimisht ishte shtruar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovë s për trajtim shëndetësor, por për shkak të gjendjes të rëndë më 25 prill ishte dërguar në Turqi Ndryshe, Bajram Rexhepi kishte lindur më 3 qershor 1954 në Mitrovicë. Rexhepi kishte diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës në vitin 1979 dhe studimet pasuniversitare, i kishte përfunduar në Zagreb në vitin 1985.Punoi për vite me radhë si kirurg i përgjithshëm dhe specialist endoskopik në spitalin rajonal të Mitrovicës deri në vitin 1990.