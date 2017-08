Ndërkombëtarët të shqetësuar për emërimet e Gjyqësorit në Kosovë

Shtuar më 25/08/2017, ora 19:10

Ambasada e Shteteve të Bashkuara, ajo e Britanisë së Madhe dhe zyra e Bashkimit Europian në Prishtinë kritikuan të premten Këshillin Gjyqësor të Kosovës , për procesin e emërimit të kryetarit të Gjykatës së Apelit, si dhe të kryetarit të Gjykatës së Lartë.Ankesat lidhur me procesin bënë që çështja të trajtohej nga Gjykata Kushtetuese Kosovës , e cila e riktheu atë në fillim. Gjykata Kushtetuese kishte konstatuar se, Këshilli Gjyqësor “nuk ka parashikuar masat e nevojshme për të garantuar zbatimin e mjaftueshëm të parimeve të barazisë dhe transparencës”.Në një reagim të Ambasadës amerikane dhe asaj britanike thuhet se, “pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese , përfaqësuesit e ambasadave sugjeruan Këshillin Gjyqësor lidhur me përmirësimet që do të mund të bëjë në procedurat e tij për emërim, për të ndërtuar besimin e opinionit publik në sistemin e drejtësisë”.Diplomatët e këtyre ambasadave shprehen “të zhgënjyera me vendimin që votimi të mbahet i fshehtë”.“Besojmë se votimi i hapur do të dërgonte një sinjal të fortë të përkushtimit të Këshillit Gjyqësor ndaj parimeve të transparencës, meritokracisë dhe llogaridhënies”, thuhet në deklaratë.Edhe zyra e Bashkimit Europian thekson se “ka vërejtur që përzgjedhja e kryetarëve të Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës së Apelit nuk u parapri nga një diskutim thelbësor mbi përshtatshmërinë e kandidatëve për postin”.Këshilli Gjyqësor Kosovës , nëpërmjet një komunikate tha se do të mblidhet gjatë javës së parë të muajit shtator, për shqyrtimin e hollësishëm të deklaratave të përfaqësuesve ndërkombëtarë.