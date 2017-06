Ndërkombëtarët arrijnë në Kosovë, neser vezhgojne procesin zgjedhor

Shtuar më 10/06/2017, ora 16:53

Në Kosovë po qëndrojnë përfaqësues të Trupave të Menaxhimit të Zgjedhjeve nga vende të ndryshme, të cilët do të përcjellin nga afër procesin zgjedhor të së nesermes në Republikën e Kosovës Përfaqësuesit e institucioneve të menaxhimit të zgjedhjeve nga Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi, Bullgaria, Turqia, Pakistani dhe nga Asociacioni i Zyrtarëve Botëror Zgjedhor (Kore e Jugut) vizituan sot Kuvendin e Kosovës Një ditë para Zgjedhjeve të Parakohshme për Kuvendin e Kosovës ata u njohën me historikun e shtetit të Kosovës dhe në veçanti për procesin Zgjedhjeve për Kuvend.Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar 27 vëzhgues nga Trupa të Menaxhimit të Zgjedhjeve nga vende të ndryshme të botës. Këta vëzhgues do të vizitojnë qendra të ndryshme votimi për t’u informuar nga afër për mënyrën e organizimit të zgjedhjeve në Republikën e Kosovës Numri i përgjithshëm i vëzhguesve të akredituar për këto zgjedhje është: 29 mijë e 264. /albeu.com/