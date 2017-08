Myslimanët ndihmojnë për ndërtimin e katedrales në Prishtinë

Shtuar më 31/08/2017, ora 08:58

Sot pritet të bëhet shugurimi i Katedrales Shën Tereza. Kjo katedrale ka një veçori unike se për ndërtimin e saj kanë kontribuar edhe myslimanën e Kosovës.Udhëheqësi i punimeve po thotë se infrastruktura do të jetë e përfunduar.E për rëndësinë e shugurimit të kësaj Katedrale me emrin e Nënë Terezë s foli Don Lush Gjergji, duke thënë se kontribut në ndërtimin e saj kanë dhënë të gjitha komunitetet fetare, përfshirë edhe atë myslimane, shkruan Gazeta Tribuna.Se ndihmë të madhe ka dhënë edhe komuniteti mysliman, e tha edhe avokati Arianit Koci.Edhe për qytetarët, rëndësia e shugurimit të saj me emrin e Nënës Terezë është jashtëzakonisht e madhe, sidomos në imazhin e vendit sa i përket tolerancës fetare.Gurthemeli për ndërtimin e kësaj katedrale është vënë në vitin 2005, me iniciativën e ish presidentit Rugova. Kurse, më 5 shtator të vitit të kaluar shqiptarja Nëna Terezë është shenjtëruar nga Papa Francesku në Vatikan.