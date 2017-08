Mustafa sulmon Listën Srpska: Qeveria duhet të bëhet nga shumica shqiptare

Shtuar më 18/08/2017, ora 17:50

Kryeministri në detyrë Isa Mustafa ka drejtuar fjalë të ashpra në drejtim të Listës serbe dhe atyre që duan të krijojnë qeverinë bashkë me ta.Ai thotë se Kosovës i nevojitet një qeveri me shumicë shqiptare, e cila respekton plotësisht të drejtat e popullatës joshumicë.Përmes një shkrimi në Facebook, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës thekson se “nuk bëhet Qeveria e Kosovës me Radoiçiqat e Veselinoviqat, as me kumari me ta dhe me krimin”.“LDK nuk do të bashkëpunojë me ata që nuk zgjedhin mjete për të ardhur në Qeveri , por do të bashkëpunojë dhe do të bashkëqeverisë vetëm me ata të cilët nuk diktohet nga krimi dhe nga Lista Serbe për të qeverisur Kosovën”, thotë kreu i LDK-së. /albeu.com/