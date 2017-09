Mustafa: Qeveria e Haradianjt është e dyshimtë

Shtuar më 08/09/2017, ora 16:12

Kryeministri në largim, Isa Mustafa , ka paralajmëruar se deputetët e partisë së tij – LDK, nuk do t’i votojnë ligjet dhe aktet e tjera që do t’i sjellë në Kuvend Qeveria e drejtuar nga RamushHaradinaj.“Ne nuk do t’i votojmë aktet që kjo qeveri do të sjellë në Kuvend , sepse ne konsiderojmë se kjo qeveri është fragjile”, tha Mustafa Ai i bëri komentet të premten pas mbledhjes së Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, raporton Ekonomia Online.Përveç kësaj, kreu i LDK-së tha se Qeveria që po ndërtohet nga PAN dhe Srpska është tejet e dyshimtë.Ai ka thënë se Qeveria e re duhet të qartësojnë sa më parë çështjen e liberalizimit të vizave, transformimin e FSK-së dhe dialogun me Serbinë. Mustafa ka deklaruar se opozitën në Kuvend do të bëjnë vetë, kur është pyetur se a do të bashkëpunojnë me Lëvizjen Vetëvendosje.