Mustafa ndihet i tradhtuar nga deputetët e tij: U kthyen në shërbëtor të Haradinajt

Shtuar më 25/12/2016, ora 13:29

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa , ka fajësuar deputetët e partisë së tij për mos miratimin e Demarkacionit me Malin e Zi."Unë i pyes disa deputet kundërshtues se me çfarë të drejte iu mbajnë juve të izoluar, me çfarë të drejte iu detyrojnë të prisni edhe me nga 6 muaj para dyerve të ambasadave të huaja për ta marrë një vizë, i pyes së bashku me ju me çfarë të drejte ua rrezikojnë jetën qytetarëve tonë që të shërohen jashtë vendit për shkak se nuk gjejnë shërim në vendin tonë", tha Mustafa Kreu i LDK-së në Kuvendin zgjedhor i Forumit të Rinisë së partisë së tij ka hedhur akuza të rënda ndaj deputetëve. Mustafa ka thënë se janë kauza të rrejshme deklaratat se me anë të demarkacionit Kosova po humb territor."…me çfarë logjike ua privojnë lirinë që të shkolloheni jashtë dhe bizneset që të qarkullojnë lirshëm në vendet evropiane, i pyes ata që krijuan një kauzë të rrejshme se Kosova po humb territor, bashkë edhe me disa njerëz të LDK-së që u bën shërbëtor, prandaj është mirë që edhe ju t'i pyesni deputetët që janë në degët e juaja se pse ata kanë shkelur besimin e dhënë nga ju", ka thënë Mustafa . /albeu.com/