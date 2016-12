Moti sot në Kosovë

Shtuar më 25/12/2016, ora 07:24

Meteorologët për sot parashikojnë mot me vranësira të shpërndara.Pjesa e parë e ditës parashihet të jetë me vranësira ku temperatura minimale do të jetë -5 gradë Celsius deri në -4 gradë Celsius Ndërsa në pjesën e dytë të ditës temperaturat do të sillen nga 4 gradë deri në -1 gradë Celsius ./Albeu.com/