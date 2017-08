Moti në Kosovë për pesë ditët e ardhshme

Shtuar më 13/08/2017, ora 16:15

Sipas parashikimit të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, gjatë pesë ditëve të ardhshme, nw Kosovw do të mbajë mot me diell dhe pjesërisht i vranët.Temperaturat do të jenë normale që i përgjigjen mesatareve të viteve tjera. Minimalet do të regjistrohen nga 13-16 gradë Celsius , kurse maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 26-32 gradë Celsius Shtypja atmosferike do të jetë konstante në vlerat e normales me tendencë të uljes në pjesën e dytë të javës. Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit e lehtë deri mesatare.