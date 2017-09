Moska deklarohet për Ramush Haradinajn dhe Listën Serbe

Shtuar më 16/09/2017, ora 13:29

Disa zyrtarë rusë i kanë demantuar lajmet se presidenti i Rusisë, Vladimir Putin e ka mbështetur Listën Serbe për të hyrë në koalicion me Haradinajn.Kryetari i Komitetit për Mardhënie Ndërkombëtare të Rusisë, Konstantin Petrichenko ka thënë se kjo është një gënjeshtër flagrante, pasi sipas tij Putin nuk e ka përkrahur koalicionin e serbëve me “politikanët e akuzuar për krime”, shkruan Kurir.“Rusia e bashkuar dhe presidenti Vladimir Putin nuk e ka përmendur Listën Serbe dhe bashkëpunimin me përfaqësuesit e institucioneve të paligjshme në Kosovë, të kryesuar nga personat që janë të akuzuar për krime të tmerrshme”, ka thënë Petrichenko, transmeton lajmi.netSipas Petrichenkos, tema e diskutimit në takimin e Listës Serbe në Rusi ishte mbështetja e deklaratave të cilat formojnë një hapsirë unike kulturore për serbët, për të cilën Beogradi e ka mbështetjen e Moskës.Lajmet për përkrahjen ndaj Listës Serbe për hyrje në qeverinë Haradinaj i ka mohuar edhe sekretari i Këshillit të Përgjithshëm në Rusi , Sergei Neverov, i cili tha se nuk ka pasur diskutime për bashkëpunimin e serbëve me institucionet e Kosovës.“Këto janë deklarata të turpshme dhe të pasakta, që kinse Rusia dhe Putini e kanë mbështetur Listën Serbe për hyrjen në institucione dhe përmirësimin e pozitës së popullit serb në Kosovë”, tha Neverov.Ai e quajti Ramush Haradinajn “terrorist”, duke shtuar se Putin nuk e mbështeti një bashkëpunim me ata që janë në kërkim të Interpolit.“Ne përkrahim natyrshëm dialogun me popullin serb në Kosovë, por jo bashkëpunimin me terroristët në urdhrin e Interpolit. Nuk e dimë pse gazetarët publikuan vetëm disa pjesë të deklaratave tona. Mbështetja verbale erdhi vetëm për kryetarin Vuçiq”, deklaroi Neverov.Pas udhëtimit të Listës Serbe në Rusi , u raportuar se Putini e kishte përkrahur Listën Serbe për hyrjen në koalicion me koalicionin PAN dhe AKR.KoalicioniKonstantin PetrichenkoLista serbe