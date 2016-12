Molliqaj për sondazhin: Ja pse na sulmon PDK e LDK

Shtuar më 24/12/2016, ora 18:11

Sekretari organizativ i Lëvizjes Vetëvendosje, Dardan Molliqaj ka folur në lidhje me sondazhin e Institutit Demokratik të Kosovës, ku Lëvizja Vetëvendosje del e para. Molliqaj , në Facebook shkruan se rritja e Vetëvendosjes, është bërë fakt i pamohueshëm, prandaj edhe sulmohet kaq shumë nga PDK e LDK.Postimi i plotë i Molliqajt:Kur disa muaj më parë një sondazh kredibil e renditi VETËVENDOSJE!-n si subjektin e dytë më të pëlqyer në Kosovë, LDK dhe PDK nuk rreshtën së sulmuari sondazhin Sot kur një sondazh tjetër i një organizate të Shoqërisë Civile po e nxjerr VETËVENDOSJE!-n si subjektin e parë më të pëlqyer nga votuesit e rinj që do të marrin pjesë për herë të parë në zgjedhje, këto dy subjekte kanë heshtur dhe nuk po flasin.Rritja e madhe e VETËVENDOSJE!-s është bërë fakt i pamohueshëm dhe me gjasë kjo është arsyeja pse sot LDK dhe PDK nuk folën asnjë fjalë./Albeu.com/