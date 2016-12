Ministrja serbe e qeverisë së Kosovë detyrohet të japë dorëheqjen

Shtuar më 26/12/2016, ora 21:22

Pas takimit të kryeministrit të Serbisë Aleksandër Vuçiç me përfaqësuesit nga Kosova, shefi i të ashtuquajturës zyre serbe për Kosovë n, Marko Gjuriç tha se Mirjana Jevtiç e cila është emëruar si ministre në Qeverinë e Kosovë s në vend të Ljubomir Mariç, duhet të japë dorëheqjen.“Të gjitha vendimet e serbëve në Kosovë dhe Metohi duhet të merren në mënyrë të bashkuar, me marrëveshje, jo grindje, dhe me konsensus”, theksoi ai.Në takimi me Vuçiç në Beograd të pranishëm ishin anëtarët e Listës Serbe në Kosovë, përfaqësuesit serbë në qeverinë e Kosovë s, dhe kryetarëve të komunave, por jo nga Jevtiç, sipas Tanjug. /albeu.com/