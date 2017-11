Ministri i Zaevit reagon ndaj vendimit të kryeministrit Haradinaj

Shtuar më 11/11/2017, ora 18:43

Qeveria e Maqedonisë ka kundërshtuar ndarjen e mjetëve nga ana e Qeverisë së Kosovës për familjarët e të dënuarave në rastin “Kumanova”. Këto shqetësime i ka shprehur ministri i Jashtëm i këtij shteti, Nikolla Dimitrov gjatë një takimi që ka pasur me ministren e Integrimeve të Kosovës , Dhurata Hoxha, në suaza të Konferencës rajonale.“Ndërtimi i kapaciteteve dhe bashkëpunimit rajonal në procesin e integrimit evropian të shteteve të Ballkanit Perëndimor”, e cila këto ditë mbahet në ministrinë e Punëve të jashtme të Maqedonisë. Ministri Dimitrov vlerësoi se vendimi i Qeverisë së Kosovës për ndarje të mjeteve financiare për përkrahje materiale të familjeve të personave të dënuar, shtetas të Kosovës , nuk është në pajtim me vlerat evropiane dhe ndërtimit të ardhmërisë evropiane të rajonit që bazohet në sundimin e të drejtës, gjë që është interes i përbashkët i të dy shteteve.Në këtë takim u shkëmbyen mendime për bashkëpunimin rajonal dhe atë bilateral, të cilët shënojnë rritje në periudhën e fundit.Në atë kontekst, u bisedua për mundësitë për avancim të bashkëpunimit me Republikën e Kosovës në planin e integrimeve evropiane dhe për ofrimin e përvojave të fituara të Republikës së Maqedonisë në atë drejtim.Qeveria e Kosovës të premten ka ndarë 290 mijë euro për familjarët e të dënuarëve në rastin “Kumanova”. /albeu.com/