Ministri i Financave, Hoti: 50 milionë euro për kategoritë e dala nga lufta

Shtuar më 24/12/2016, ora 15:33

Ministri i Financave, Avdullah Hoti ka thënë se buxheti është i qëndrueshëm dhe i koordinuar me të gjitha institucionet buxhetore duke përfshirë edhe komunat."Ky buxhet mundëson rritje për së paku 4%... unë ndjehem mirë me ketë buxhet sepse është i qëndrueshëm dhe realizimi i buxhetit do të jetë shumë i lartë", ka thënë Hoti , gjatë një konference për media. Hoti gjithashtu ka thënë se në mes të partnerëve të koalicionit dhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar, kanë diskutuar, që të ndahen 50 milionë euro për kategoritë e dala nga lufta, 38 milionë prej të cilave për veteranët ndërsa 12 milionë për kategoritë tjera, raporton ./albeu.com/