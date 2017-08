Milaim Zeka zbulon se kush prishi skenarin e seancës së fundit

Shtuar më 26/08/2017, ora 18:45

Deputeti i NISMA’s për Kosovën, Milaim Zeka , e ka zbuluar se prapa bllokadës politike qëndrojnë dy emisarë dhe një politikan.Sipas tij, Kadri Veseli dhe ambasadat e kanë kuptuar me vonesë talljen që po i bën institucioneve ky njeri. Zeka ka aluduar se gjithë hallakamën është duke e bërë ish-Kryetari i PDK’së dhe ish-Kryeministri Hashim Thaçi.Shkrimi i plotë i tij:Dy emisar te nje politikani, shkaterruan seancen e dates 24 gushtBiseda, takime, premtime pafunde, burrni e tradheti, te gjitha ishin provuar nga akter te ndryshem te politikes . Nje hije e nje politikani te Kosoves, sikurse ne filmat e Hiçkokut, po vezhgonte çdo gje, permes syve, dhe vesheve magjik.Selamet i qonte permes emisareve te ndryshem te mediave, politikes , dhe biznesit. Ai fare nuk metzitet per qytetaret, per te cilet mendon qe jane pa memorie.Nuk merzitet per kolapsin ekonomik. Ai e ke nje deshire prej mazohisti, qe dy njerezeve te politikes Kadri Veselit, dhe Ramush Haradinajt, me ju tregu se ai, dhe vetem ai, eshte baba qe kullet. Ai, dhe vetem ai, eshte arkitekti i çdo gjeje.Me ju tregu se ai do jet fitues i çmimit Nobel ne fizike, ngase, me shpikjet e tija politike , ka arritur qe deputetin ta shenderroje vertete nga njeriu ne robot, te quajtur vetem numer.Dhe kur te gjithe prisnin se me 24 gusht do te votohej kryesia e Kuvendit, erdhi nje emisar biznismen, drejtor i nje kompanie biznesi ne Kosove, ku e solli porosine: Sot asgje nuk duhet me u ba! Edhe sot shkoni e banu hore.Ta marre vesh populli se vetem epoka ime ishte e arte. Nje bos i mediave mbeti me goje te hapur. Lajmin nuk munde ta transmetonte, sepse vet ishte pjese e ketyre negociatave.Teuta Rugova e kishte marre mesazhin te mos vinte fare ne seance. Labinot Tahiri u çarte, kur e kuptoi se hajgaret politike nuk kane fund. Me ne fund e kuptoi se krejte padashtas, ai u be tallesi me i madh i xheneralit Ramush Haradinaj! Kadri Veseli e kuptoi me vonese kollitjen mbas shpine. Vone e kuptoi se kush po deshiron qe te vras politikisht dy zogje me nje gur! Edhe ambasadat e huaja mbeten me gishta ne goje. Vone e kuptuan lojen e ...