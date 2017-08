Milaim Zeka të hënën nuk shkon në Kuvend, ja arsyeja

Shtuar më 11/08/2017, ora 22:44

Deputeti i Nismës për Kosovën, Milaim Zeka, ka thënë se të hënën nuk do të marr pjesë në seancën Kuvendit , të thirrur nga kryesuesi Adem Mikullovci.Ai ka thënë se në shenjë pakënaqësisë ndaj anarkisë institucionale dhe në shenj proteste ndaj VV-së nuk do të marrë pjesë në seancën e se hënës.Ky është postimi i Zekës:“Te hanen nuk shkoje ne seance te Kuvendit Loja e VV me seancat e Kuvendit , ashte bere e padurueshme. Prononcimi i kolegut Haxhi Shala rreth kesaj logjike te autoritarizmit, eshte e sakte. Adem Mikullovci eshte zot shtepije i Kuvendit Ai, duke zbatuar urdherat e Partise, tha se “seancen e therret kur te don ai”! Po ne praktike nuk eshte keshtu. Konsultat paraprake me te gjitha partite politike, jane te domosdoshme.Ne shenje proteste ndaje kesaj anarkie institucionale, ne shenje proteste qe VV po e shfrytezon foltoren e Kuvendit vetem per sulme ndaj PAN/it, une si deputet, nuk do te marre pjese ne seancen e dites se hene. /albeu.com/