Mikullovci u dërgon zyrtarisht ftesën partive për takimin konsultativ

Shtuar më 14/08/2017, ora 15:58

Kryesuesi i seancës konstitutive të Kuvendit të Kosovës, Adem Mikullovci , ka dërguar zyrtarisht ftesën për takimin Mikullovci ka caktuar takimin konsultativ më datë 16, ditë e mërkurë në orën 10:00, në ndërtesën e Kuvendit të Kosovës.Ky takim u caktua pasi për të pestën herë, sot u zhvillua vazhdimi i seancës konstitutive me mungesë të kuorumit, i cili përsëri dështoi.Në takimin konsultativ të së mërkurës, do të marrin pjesë koalicioni PAN, koalicioni LAA, por nuk do të marrë pjesë Lëvizja Vetëvendosje. /albeu.com/