Mikullovci: Nuk thërras më seancë me kërkesë të PAN-it

Shtuar më 24/08/2017, ora 16:53

Kryesuesi i Kuvendit të Kosovës, deputeti më i vjetër, Adem Mikullovci , po zotohet se më nuk do të procedojë datë për vazhdimin e seancë s konstituive edhe nëse PAN e kërkon këtë gjë. Mikullovci theksoi për Gazetën Express, se duhet të mblidhen partitë dhe të diskutojnë për koalicione të reja, në mënyrë që ai ta thërrasë seancë n e re. Thotë se përveç tij, askush nuk mund të thërrasë seancë konstituive.“Nuk ka të drejtë askush pos meje të thërras seancë. Unë nuk thërras seancë deri sa partitë të mblidhen e të diskutojnë si dhe të bëhen koalicionet e reja, prishjet, dhe të bëhen gati për ta vazhduar seancë n”, ka thënë ai. Mikullovci theksoi, se menjëherë pas përfundimit të seancë s, është mbledhur kryesia e Lëvizjes Vetëvendosje, për të gjetur zgjidhje rreth sigurimit të 61 deputetëve për ta proceduar në Kuvend, emrin e kandidatit nga ky subjekt për krye parlamentar.“Unë i kam thënë VV'së se ata patën mbledhje, dhe unë isha pjesë e kryesisë, ata tash po mundohen pasi Kadri Veseli tha bëni 61 votë dhe Kuvendi është i juaji. Ata tash po mundohen që t'i bëjnë numrat . Kur t'i bëjnë numrat e të thërrasin seancë. Unë kur të merrem vesh vetëm më VV'në dhe ata që bëjnë koalicion. Nuk e di se me kë po dëshiron të bëjë VV’ja koalicion”, ka thene Mikullovci Pas deklaratave të koalicionit PAN se nuk i kanë numrat , si dhe polemikat në mes të këtij të fundit dhe zyrtarëve të VV’së, kryesuesi i saj, deputeti Adem Mikullovci e ndërpreu atë, duke thënë se do t’i njoftojë me kohë deputetët për vazhdimin e saj.