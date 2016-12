Mijëra shqiptarë të Kosovës bllokohen në kufirin Kroaci-Serbi

Shtuar më 25/12/2016, ora 10:03

Mijëra shqiptarë të Kosovës janë bllokuar në vendkalimin kufitar Kroaci-Serbi Lipovac-Batrovci.Shumë shqiptarë, qytetarë të Kosovës janë duke pritur me orë të tëra për marrjen e dokumentit udhëtues, të cilin policia doganore e Serbisë po e vonon deri ne 12 orë, transmeton "albinfo.ch".Si pasojë e rradhëve të gjata në kufi, disa qytetarë të Kosovës janë përleshur me njëri-tjetrin për të hyrë në radhë. gjata për udhëtarët me makina për të hyrë nga Kroacia në Serbi deri tek dogana serbe shkojnë nga 5 deri në 8 orë.Shumë shqiptarë nga pritjet gjata dhe i ftohti që sillet rreth 0 gradë janë ankuar se po i trajtojnë si të ishin refugjatë. /albeu.com/