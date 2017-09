Mësoni a do të ketë nesër shi në Kosovë

Shtuar më 12/09/2017, ora 08:41

Sot, mbi vendin tonë, parashihet të mbajë mot me vranësira të pjesshme të cilat më të theksuara pritet të jenë në pjesën e parë të ditës kur mund të sjellin edhe riga lokale shiu. Temperaturat do të sillën në mes 12 e 26 gradë celsius Edhe nesër parashihet të kemi mot me vranësira të pjesshme të pjesshme Temperaturat do të sillen, në mes 11 e 24 gradë celsius Gjykuar sipas ecurive sinoptike, vorbulla ciklonike me prejardhje nga Atlantiku është duke u tërhequr, kështu në pjesën e dytë të javës pritet të mbajë mot kryesisht i kthjellët me temperatura që do të lëvizin në mes 11 e 30 gradë celsius ./albeu.com/