Mësohet numri që do të mbajë AKR në zgjedhjet lokale

Shtuar më 11/09/2017, ora 11:48

Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është organizuar tërheqja e shortit për numrin e renditjes së subjekteve politike për zgjedhjet e 22 tetorit Në zgjedhjet Kosovas e Re me president Behgjet Pacollin do të garojë me numrin 30.