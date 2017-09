Mësohet dita kur rikthehet shiu në Kosovë

Shtuar më 18/09/2017, ora 08:59

Sipas parashikimit të motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës gjatë pesë ditëve të ardhshme vendi ynë do të jetë nën ndikimin e masave të ajrit me presion të ndryshueshëm atmosferik.Në këto kushte do të mbajë mot me diell dhe vranësira të cilat nga dita e mërkurë e tutje do të shoqërohen me reshje të shiut të intensitetit mesatar.Kjo gjendje e motit e parashikuar do të shoqërohet edhe me ulje të temperaturave maksimale për disa gradë Celsius Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 9-13 gradë Celsius , kurse maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 18-28gradë Celsius .Do të fryjë erë drejtimesh të ndryshme me shpejtësi deri 12m/s.